Preços ao produtor aceleram em dezembro e têm alta de 7,16% em 2012

O resultado de 2012 ficou bem acima do registrado em 2011, quando o IPP subiu 2,60 por cento, e aproximou-se de 2010, quando o IBGE deu início à série e os preços tiveram alta de 8,04 por cento.

O IBGE ainda revisou o dado de novembro para uma alta de 0,27 por cento depois de anunciar anteriormente 0,25 por cento.

Em dezembro, 16 das 23 atividadas pesquisadas apresentaram alta de preços na comparação com o mês anterior, ante 15 em novembro, segundo o IBGE.

As maiores variações positivas ocorreram nos preços de perfumaria, sabões e produtos de limpeza (1,85 por cento), fumo (1,49 por cento) e papel e celulose (1,22 por cento).

Já os preços dos alimentos, que pressionaram o índice durante a maior parte do ano, avançaram apenas 0,37 por cento em dezembro ante novembro. Ainda assim foram a principal influência sobre o IPP em dezembro, com 0,07 ponto percentual, e fecharam 2012 com alta de 14,57 por cento ante 3,08 por cento em 2011.

Outros destaque na influência sobre o índice foram metalurgia (0,04 ponto), papel e celulose (0,04 ponto) e outros produtos químicos (0,04 ponto).

No acumulado do ano, as principais influências foram de alimentos (2,75 pontos percentuais), outros produtos químicos (1,08 ponto), refino de petróleo e produtos de álcool (0,71 ponto) e papel e celulose (0,40 ponto).

O IPP mede os preços "na porta das fábricas" e não inclui os custos com frete e impostos que influenciam os preços ao consumidor.

Os preços no atacado voltaram a subir no final de 2012, mas o Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) de janeiro, divulgado mais cedo nesta manhã, mostrou desaceleração deste segmento no começo deste ano.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que responde por 60 por cento do IGP-M, subiu 0,11 neste mês, ante alta de 0,73 por cento em dezembro.

(Reportagem adicional de Diogo Ferreira Gomes; Texto de Camila Moreira; Edição de Alexandre Caverni)