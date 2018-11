Preços da celulose seguem em alta até fim de 2010 O aumento da demanda mundial de celulose, aliado a um nível de estoques muito baixo e eventos recentes, como o terremoto no Chile e greve nos portos da Finlândia, devem incentivar a continuidade da retomada dos preços da matéria-prima do papel até o final do ano, afirmaram nesta quarta-feira executivos do setor.