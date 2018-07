Preços da soja começam a se recuperar no mercado brasileiro--Cepea Os preços da soja em grão voltaram a subir no mercado brasileiro nesta semana, impulsionados por altas no mercado internacional e por uma maior demanda por farelo de soja para exportação, disse o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) nesta sexta-feira.