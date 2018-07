Preços de minério de ferro devem cair com desaceleração na China Os preços do minério de ferro podem cair quase 10 por cento nos próximos três anos, à medida que o crescimento econômico da China, maior consumidora do produto, desacelera, ameaçando prejudicar os lucros de mineradoras globais como Vale, Rio Tinto e BHP Billiton, segundo pesquisa da Reuters.