Preços do boi gordo em alta

Os preços do boi gordo no mercado futuro estão em recuperação. Depois de iniciar agosto em níveis inferiores a R$ 90 por arroba e passar toda a primeira quinzena do mês oscilando abaixo desse valor, as cotações iniciaram uma recuperação no último fim de semana. Os preços do boi para outubro na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBovespa) voltaram a se aproximar do indicador Esalq. "Não fazia o menor sentido o contrato de outubro ser negociado abaixo do indicador", disse um corretor paulista. Entre quinta-feira da semana passada, quando o mercado futuro voltou a subir, e o fechamento do pregão de segunda-feira, os contratos de boi gordo para outubro já haviam se valorizado 4,47%. No primeiro pregão de semana, os preços foram ajustados a R$ 92,67 por arroba, alta de 1,94%. No mercado físico os preços também dão sinais de reação. O indicador Esalq/BM&F, que ficou estável, com leve tendência de queda durante a maior parte da semana passada, voltou a subir na sexta-feira e tende agora a avançar junto com o mercado futuro. Segundo analistas, a pressão de baixa dos frigoríficos perdeu força e os preços estão firmes, mostrando recuperação devido ao aumento da procura por animais. As escalas de abate pararam de avançar, devido à queda dos preços e à restrição de animais dos últimos dias. Com animais escalados até hoje, a expectativa é a de que alguns frigoríficos intensifiquem as compras nos próximos dias para tentar fechar a programação de abate desta semana e início da próxima.