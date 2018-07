Preços do café devem subir com déficit no mercado global, diz Rabobank

A produção mundial de café atingirá 144,4 milhões de sacas de 60 kg na temporada 2014/15 (outubro/setembro), aumento de 1,5 por cento ante o ciclo anterior, mas o mercado está a caminho de um segundo ano consecutivo de déficit na oferta, sinalizando preços mais elevados, afirmou o Rabobank em relatório.

O banco holandês afirmou que o Brasil, o maior produtor de café do mundo, que sofreu uma seca em sua área de café arábica no início deste ano, vai colher entre 42 milhões e 47 milhões de sacas no ano que vem (safra 2015/16), que atualmente está em fase de florescimento.

"A produção brasileira continua a ser o principal guia para os preços até 2015, e muitas incertezas permanecem sobre o potencial para a próxima safra", disse o relatório do Rabobank, observando os estoques de arábica em declínio.

"Os preços do café devem permanecer elevados e voláteis até 2015, apoiados por uma situação mais apertada de oferta de arábica ano sobre ano e um declínio nos estoques."

O Rabobank prevê o contrato referencial do café arábica em um preço médio de 1,95 dólar por libra-peso no primeiro trimestre de 2015, acima de uma média de 1,90 dólar neste trimestre, em seguida, subindo para 2 dólares no segundo trimestre.

O relatório observou que a floração tardia no Brasil poderia atrasar a colheita e adiar entregas, levando os preços a atingirem o pico no segundo trimestre de 2015.

"A cultura do café no Brasil tem sofrido com a seca durante a florada, com chuvas tardias capazes apenas de mitigar algumas das perdas associadas à seca de 2014", disse o Rabobank.

(Por Marcy Nicholson)