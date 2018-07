Preços do frango seguem em forte queda no mercado paulista--Cepea

Neste início de abril, o frango vivo se desvalorizou em todas as regiões acompanhadas pelo centro, com as cotações atingindo as menores desde meados de agosto de 2012.

Na Grande São Paulo, preço médio despencou 14 por cento, com a média em 2,21 reais por kg na quarta-feira. No acumulado de 2013, a desvalorização do frango vivo na média do Estado de São Paulo chegou a 25,1 por cento.

Segundo o Cepea, a ausência de recuperação do consumo da carne de frango depois da Quaresma indica uma possível migração do consumo para a bovina, que teria ficado mais barata após a desoneração de impostos federais. Trata-se de um movimento reflete a preferência do consumidor brasileiro pela carne bovina.

(Por Laiz de Souza)