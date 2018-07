Preços do minério serão menores que o esperado--Vale

Apesar da revisão, a Vale espera uma recuperação nos preços do produto em breve, uma vez que os patamares atuais, em torno de 120 dólares por tonelada, já estariam afetando produtores chineses com custos mais elevados, disse o diretor executivo de Ferrosos e Estratégia da companhia, José Carlos Martins.

Os dois executivos participaram de teleconferência com investidores e analistas para detalhar os resultados da mineradora no segundo trimestre, divulgados na noite de quarta-feira.

O lucro da mineradora desabou e um dos principais motivos foi a queda no preço do minério de ferro.

A companhia continua trabalhando com cenário de 120 dólares por toneladas para o piso de venda do produto no mercado internacional, disse Martins, acrescentando ainda que a recuperação esperada para os preços não deverá levar o produto para o nível de 180 dólares, registrado no passado.

Mas o preço praticado pela Vale tem ficado bem abaixo do valor vendido à vista no mercado internacional, entre outras razões, pela queda na qualidade do minério em algumas minas da empresa, processo que a Vale espera reverter com a entrada em operação de novos projetos.

A empresa trabalha para conseguir licença para expansão de Carajás em 2012, disse o presidente.

Ferreira reiterou que a Vale conseguiu recuperar perdas na produção registradas no primeiro trimestre e fechou o semestre com produção de 150 milhões de toneladas de minério de ferro, o que permitirá à empresa atingir a meta de 2012, de 310 milhões de toneladas.

PROJETOS

A mineradora interrompeu as operações em fornos da mina de níquel de Onça Puma, no Pará, que ficará fora de operação ainda por algum tempo, disseram executivos.

O presidente citou ainda dificuldades em outros projetos da Vale, como atividades de carvão na Austrália.

E disse ainda que o projeto de potássio Rio Colorado, na Argentina ainda depende de fatores que precisam ser superados, sinalizando que o empreendimento de 5,9 bilhões de dólares continua sendo avaliado, apesar dos investimentos já realizados.

"Não vamos descuidar de alguns fatores para dar continuidade a Rio Colorado", disse o executivo.

(Reportagem de Sabrina Lorenzi)