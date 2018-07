Preços no atacado deixam IGP-M praticamente estável O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) registrou variação negativa de 0,01 por cento na primeira leitura de janeiro, informou nesta quarta-feira a Fundação Getulio Vargas (FGV). No mesmo período do mês anterior, o indicador havia apurado inflação de 0,04 por cento.