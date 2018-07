Preços no atacado derrubam o IGP-M mais uma vez A contínua queda dos preços no atacado garantiu um recuo mais acentuado do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) na segunda prévia de janeiro, mostraram dados divulgados nesta quarta-feira. O indicador, que é utilizado como referência para reajuste de algumas contas públicas e de aluguéis, registrou uma deflação de 0,58 por cento na segunda prévia de janeiro, ante queda de 0,31 por cento na abertura do mês, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pelo cálculo. No mesmo período de dezembro, o IGP-M tinha subido 0,05 por cento. O Índice de Preços por Atacado (IPA) caiu 1,09 por cento no segundo decêndio de janeiro, depois de ter recuado 0,15 por cento no mesmo período de dezembro. Mais uma vez o comportamento dos preços do segmento de veículos e acessórios foi determinante para a queda acentuada dos preços no atacado. De acordo com a FGV, os preços deste subgrupo ficaram 8,31 por cento mais baratos. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), por sua vez, subiu 0,59 por cento, ante aumento de 0,54 por cento no mês anterior. A alta reflete os tradicionais reajustes dos custos com Educação, que pesam sobre a inflação consumidor no início do ano. O grupo foi o principal destaque de alta na segunda prévia de janeiro, com avanço de 1,18 por cento. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), por outro lado, subiu 0,15 por cento, uma desaceleração frente ao ganho de 0,25 por cento apurado no mesmo período de dezembro. A segunda leitura do IGP-M de janeiro foi calculada com base na variação dos preços entre os dias 21 de dezembro e 10 de janeiro. (Por Renato Andrade)