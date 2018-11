Prédio abalado por incêndio em SP será implodido

SÃO PAULO - O Edifício Moinho, danificado durante um incêndio na Favela Moinho em 22 de dezembro, na região central de São Paulo, será implodido neste domingo, às 17h. Técnicos contratados pela prefeitura e da Defesa Civil estiveram no local neste sábado.

O risco de desabamento do prédio mantém proibida a circulação dos trens da CPTM que passavam próximos à região do incêndio. As linhas Rubi e Diamante foram interditadas entre as Estações Barra Funda e Luz e Barra Funda e Júlio Prestes, respectivamente, e podem ser liberadas a partir da terça-feira.

O incêndio na Favela do Moinho deixou dois mortos e 1,5 mil desabrigados. Durante o incêndio, 368 barracos pegaram fogo.