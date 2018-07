Prédio abandonado desaba parcialmente no ABC paulista Um prédio de dois andares desabou parcialmente no fim da manhã de hoje no Jardim Santa Paula, em São Caetano do Sul, cidade do ABC paulista. Segundo informações preliminares, o imóvel, que está desativado, passa por uma obra e caiu sobre a fiação da Eletropaulo, prejudicando o fornecimento de energia no local. Ninguém se feriu.