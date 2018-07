Prédio com rachaduras interditado no Rio será liberado A Defesa Civil Municipal informou nesta segunda-feira que o prédio residencial na altura do número 30 da Rua Machado de Assis, no Flamengo, na zona sul do Rio, será liberado nesta noite. Dezesseis famílias tiveram de deixar suas casas na noite de sexta-feira, após o edifício apresentar rachaduras.