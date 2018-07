Prédio corre risco de desabar em BH devido às chuvas

Um prédio de três andares e uma casa vizinha precisaram ser evacuados nesta segunda-feira, 5, em Belo Horizonte, pelo Corpo de Bombeiros. Vistoria da corporação constatou que o prédio, localizado no bairro Vila Oeste, corre o risco de desabar. Em razão das chuvas constantes que atingem a capital mineira, uma rachadura de 20 centímetros se formou no terreno. O imóvel também apresenta trincas e "inclinação considerável", segundo os bombeiros. Veja também: Todas as notícias sobre vítimas das chuvas Vai a 23 número de mortos por causa das chuvas em MG Todos os moradores do prédio e da casa ao lado foram retirados. A Rua Frei Cristóvão, onde estão localizados os imóveis, foi isolada para o trânsito. Além dos três andares, o prédio possui garagem no subsolo. Todos os moradores seriam de uma mesma família. De acordo com os bombeiros, a Defesa Civil foi acionada e peritos irão fazer uma análise técnica da estrutura do imóvel para determinar se há ou não necessidade de demolição. Arrudas Nesta madrugada, moradores da região oeste de Belo Horizonte voltaram a viver momentos de apreensão e medo com a cheia do Rio Arrudas. O nível da água subiu rapidamente, ameaçando novas inundações. Na noite do réveillon um temporal que atingiu a capital e região metropolitana provocou o transbordamento do rio. A enchente deixou um rastro de destruição e quatro pessoas morreram arrastadas pela correnteza. O Corpo de Bombeiros informou que, apesar do alerta durante a madrugada, nenhuma nova ocorrência foi registrada. As chuvas continuam causando estragos em todo Estado. Nesta segunda, foram registradas inundações nas cidades de Governador Valadares e Manhuaçu.