Prédio da ECA-USP tem princípio de incêndio Um princípio de incêndio ocorreu ontem no prédio central da Escola de Comunicação e Artes (ECA), da Universidade de São Paulo (USP). Segundo nota oficial divulgada pela instituição, o incêndio começou em uma coluna externa do prédio, às 11 horas. O prédio foi evacuado e o fogo foi contido pelo Corpo de Bombeiros. Por volta das 13 horas, as atividades foram retomadas na escola. A ECA afirma que aguarda o laudo da perícia para a identificação da causa.