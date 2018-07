Prédio da OMC em Genebra foi esvaziado após ameaça de bomba

(Texto atualizado às 15h10) GENEBRA - A sede da Organização Mundial do Comércio (OMC) em Genebra, na Suíça, foi esvaziada nesta terça-feira, 12, após um alerta de bomba, informou um funcionário da OMC. Após pouco mais de meia hora, o local foi reaberto.

Uma equipe antibombas estave no local e constatou que não havia perigo. "Uma pessoa com atitude suspeita estacionou o carro de uma forma estranha perto do local", o que teria levantado a suspeita da existência de uma bomba, explicou o porta-voz da OMC Keith Rockwell.