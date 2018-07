Prédio da Revista Manchete é implodido no Rio O prédio da Editora Bloch onde funcionava a redação da extinta Revista Manchete no Rio de Janeiro foi implodido na manhã deste sábado. Localizado na Rua Frei Caneca, bairro do Estácio, na região central da capital fluminense, o edifício foi abandonado há 12 anos. De acordo com a prefeitura do Rio, cerca de 132 famílias sem-teto ocupavam os sete andares do prédio e precisaram ser reassentadas. No terreno, será construído um empreendimento do programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal.