Prédio da UFRJ terá Instituto para Tecnologias Verdes

O lançamento vai ocorrer no dia 4, com a presença do diretor do Pnuma, Achim Steiner, e da ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, entre outros. O diretor da Coppe e secretário executivo do FBMC, Luiz Pinguelli Rosa, disse que o instituto vai concentrar várias atividades e programas de pós-graduação, reunindo inicialmente cerca de 30 pesquisadores.

Segundo ele, novos laboratórios deverão ser criados com a oportunidade de ampliar parcerias com universidades estrangeiras. "O instituto vai potencializar estudos e pesquisas que a Coppe desenvolve, principalmente nas áreas de energia, mudanças climáticas e inovação, agora com uma cooperação internacional maior". A representante do Pnuma no Brasil, Denise Hamú, disse que o centro vai "dar concretude a várias aspirações do países-membros (da ONU), com experiências que serão desenvolvidas para tecnologias verdes".

Segundo ela, a iniciativa terá todo o apoio institucional do Pnuma, mas não será oficialmente vinculada à ONU. Não há compromisso de recursos. "Estamos numa fase de intercâmbio de ideias para esse instituto, que é inédito no mundo, com foco na economia verde e em tecnologias sustentáveis. Vamos nos valer dos resultados da Rio+20 para identificar áreas de cooperação", disse Denise.

A subsecretária de Economia Verde da pasta estadual do Ambiente, Suzana Kahn, é uma das idealizadoras do projeto. O objetivo é tornar o Rio referência em pesquisa de novas tecnologias. No evento de inauguração, Steiner vai lançar versão em português do relatório da ONU sobre empregos relacionados a tecnologias sustentáveis.