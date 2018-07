Prédio de 5 andares desaba no Rio sem deixar feridos Um prédio de cinco andares desabou na madrugada de hoje na favela de Rio das Pedras, na Zona Oeste. Não houve feridos porque os moradores ouviram estalos na estrutura do edifício na noite de terça-feira e deixaram suas casas. O imóvel chegou a ser isolado, mas acabou desmoronando. Seis prédios vizinhos foram interditados, por medida de segurança. De acordo com a Defesa Civil do município, as fundações do edifício tinham capacidade para suportar apenas dois pavimentos e não os cinco andares que erguidos ali. Vizinhos contaram que, durante a madrugada, ouviram sons como se fossem fogos de artifício. Em seguida, um forte estrondo e a poeira tomou conta da Rua do Canal. Técnicos da Defesa Civil fizeram uma vistoria superficial em prédios da vizinhança. Moradores chegaram a apontar rachaduras nas suas casas. Alguns retiraram pertences, temendo novos desabamentos. Hoje, os funcionários da Defesa Civil voltam à Rio das Pedras para avaliar melhor a situação dos imóveis, mas devem ficar interditados por pelo menos uma semana. O prédio que desabou era ocupado por seis famílias, que perderam seus barracos num incêndio ocorrido na favela há dois anos. Elas recebem ajuda de custo da prefeitura, enquanto não recebem verba para a reconstrução das casas. A Secretaria de Ação Social cadastrou as famílias, mas nenhuma delas quis ficar nos abrigos da prefeitura. Estão na casa de parentes. A Secretaria de Ordem Pública informou que vai iniciar o mapeamento das favelas para impedir que construções irregulares sejam exploradas comercialmente. "É um aviso que a gente tem dado para as pessoas não construírem sem licença. Quem construir sem licença tem risco grande de ter seu imóvel demolido", disse o secretário Rodrigo Bethlen, em entrevista ao RJTV. Na segunda-feira, um prédio de seis mil metros quadrados foi demolido, no Recreio dos Bandeirantes, por ter sido construído irregularmente em terreno público e sem respeitar o gabarito. Além de oito apartamentos, no edifício funcionavam padaria e lojas.