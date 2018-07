Prédio de cinco andares desaba em Rio das Pedras-RJ Um prédio de cinco andares desabou no começo da madrugada de hoje na comunidade de Rio das Pedras, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. Porém, o desmoronamento não deixou feridos, segundo o Corpo de Bombeiros. O imóvel estava isolado desde a tarde de ontem, quando apresentou problemas estruturais. Os moradores já haviam sido retirados no final da noite de ontem, cerca de uma hora antes do desabamento, informou a Defesa Civil. As quatro famílias que moravam no edifício que caiu foram realocadas pela Secretaria de Ação Social do município. Seis prédios vizinhos foram interditados hoje por técnicos da Defesa Civil para vistoria, porém, após o procedimento, apenas um continua embargado.