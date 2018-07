Prédio de jornal alemão que publicou charges da Charlie Hebdo é atacado

Como muitos outros jornais alemães, o Hamburger Morgenpost publicou charges do jornal francês Charlie Hebdo depois do ataque mortal na quarta-feira em Paris.

Uma porta-voz da polícia disse que um dispositivo incendiário foi atirado no edifício do jornal à noite e documentos foram queimados. Dois suspeitos foram presos perto da cena do crime, porque se comportaram de maneira incomum, acrescentou.

Segundo informou o jornal em sua página na internet, não havia pessoas dentro do prédio quando o ataque aconteceu e que ainda estava sob investigação se o ataque incendiário estava conectado à publicação das charges do Charlie Hebdo.