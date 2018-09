Prédio de SP é esvaziado após alarme falso de bomba A torre norte do condomínio onde funciona a área administrativa da Caixa Econômica Federal (CEF), na Avenida Paulista, região central de São Paulo, foi esvaziada hoje após um alerta de que haveria uma bomba no local. No mesmo prédio funcionam os consulados da França e da Coréia, a empresa Liquigás e a parte administrativa do Tribunal Regional Federal da Terceira Região (TRF-3). Como nada foi encontrado, a Polícia Militar (PM) já liberou o prédio. A torre sul do mesmo condomínio, que abriga parte da CEF e os gabinetes dos desembargadores e salas de julgamento do TRF, não precisou ser desocupada.