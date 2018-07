Prédio desaba durante demolição e mata operário em SP Um homem morreu soterrado quando o prédio em que ele fazia trabalhos de demolição desabou parcialmente, na zona oeste da capital paulista, no início da tarde de hoje. As causas do acidente ainda são desconhecidas, bem como a identidade da vítima. Não há informações sobre feridos. Seis viaturas do corpo de bombeiros estão no local, mas os trabalhos para resgatar o corpo do operário estão prejudicados pelo iminente risco de desabamento total da obra.