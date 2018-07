Prédio desaba e 1 pessoa morre, no Rio Uma pessoa morreu ontem no desabamento de um prédio residencial na Rua Araújo Viana, no Santo Cristo, zona portuária do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma explosão pode ter sido a causa do desabamento. O morto foi identificado como Sérgio Roberto Farias, de 40 anos, e era morador do 2º andar. Três famílias moravam no prédio, que tem um apartamento por andar. A Defesa Civil interditou o local. Ao todo, oito pessoas de três famílias estão desabrigadas.