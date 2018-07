Prédio desmorona em São João do Meriti-RJ Um prédio na Rua Tulipa, em São João do Meriti (RJ), desmoronou hoje. A construção de três andares estava sendo desocupada pela Defesa Civil quando começou a ruir, informaram os bombeiros. Não houve vítima, acrescentou o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro.