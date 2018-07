Prédio é desocupado após estalos em Belém O laudo da primeira análise feita na estrutura do Edifício Wings, no bairro do Umarizal, em Belém, mostrou que o concreto foi irregularmente aplicado no pilar que apresentou avarias no último fim de semana. O resultado foi apresentado hoje. Uma análise de cálculo também está sendo providenciada pela Porte Engenharia, empresa responsável pela obra, mas o Corpo de Bombeiros adiantou que o prédio só será liberado após outra empresa realizar análise paralela. Os moradores do imóvel tiveram de deixar suas casas após ouvir estalos.