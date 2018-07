Prédio em construção desaba e mata um na Bahia

Três operários trabalhavam no local no momento do acidente. Um deles conseguiu fugir, e outro ficou soterrado até a cintura. O Serviço de Assistência Médica e Urgência (Samu) socorreu o ferido e o encaminhou para um hospital da cidade. O terceiro operário foi totalmente soterrado e seu corpo foi retirado por equipes dos bombeiros.

A Defesa Civil esteve no terreno para avaliar a situação e o terreno. A área do acidente passará por perícia para determinar a causa do desabamento.