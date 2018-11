Prédio histórico será demolido após incêndio em Manaus

Segundo documento divulgado hoje pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), a demolição deve durar duas semanas para não prejudicar as construções anexas. O documento informa que as paredes deverão ser demolidas para caírem para o lado interno do prédio destruído.

Quatro ruas que dão acesso aos cinco prédios destruídos pelo fogo ainda estão interditadas. Técnicos da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros trabalham no local ainda na investigação das causas do acidente.

Segundo a assessoria da Câmara de Dirigentes Lojistas, 20 lojas funcionavam nos cinco prédios. As do térreo tinham seguro, mas a maioria, que eram nos andares de cima não eram seguradas. Os prejuízos estão estimados em R$ 20 milhões.