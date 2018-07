Prédio interditado desaba em Belo Horizonte

Segundo a Defesa Civil, o imóvel, na Rua Laura Soares Carneiro, estava interditado havia mais de 70 dias, após moradores perceberem trincas nos pilares de sustentação e acionarem o órgão. Na época, foram constados problemas estruturais no prédio e os moradores foram retirados.

Ontem à tarde, a Justiça determinou a demolição do imóvel, atendendo recomendação do perito judicial, do município e da Defesa Civil. Mais dois prédios na região também foram interditados em outubro do ano passado pelos mesmos motivos, segundo a Defesa Civil municipal.

De acordo com a Defesa Civil, técnicos estão no local avaliando a situação dos imóveis vizinhos.