Prédio invadido será desocupado nesta manhã em SP Está marcada para as 6h30 desta quarta-feira a execução de uma ação de despejo em um prédio comercial localizado na Rua Alfredo Maia, próximo à estação Armênia do Metrô, região central da capital paulista. O imóvel, que possui um galpão no andar térreo e um único pavimento acima, foi invadido há quatro meses por 75 famílias - cerca de 250 pessoas - ligadas ao Movimento Prol Moradia da Região Central (MMRC). Segundo Nelson da Cruz Souza, um dos organizadores do movimento, ontem, por volta das 12h, a PM foi até o local e disse que hoje pela manhã ocorreria o cumprimento de desocupação do prédio com base em uma ação de despejo expedida pela Justiça em 1983 contra antigos ocupantes.