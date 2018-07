Prédio onde ex-coronel foi morto passa por perícia

O promotor João Carlos Calçavara estará presente assim como o advogado de defesa, o advogado Eugênio Carlo Balliano Malavasi, afirma o Ministério Público de São Paulo. A única acusada pelo crime é a ex-namorada do militar, a advogada Carla Cepollina. A avaliação teve início às 16 horas desta sexta-feira. O porteiro que trabalhava no edifício na noite do assassinato deve participar deste desdobramento do caso e prestar novos depoimentos.

Ubiratan, que comandou a invasão ao Carandiru em 1992, provocando 111 mortes no Pavilhão 9, foi morto com um tiro na barriga. De acordo com a polícia, a advogada é a única responsável pela morte do ex-coronel. Ela foi vista entrando no apartamento na data do crime. Cepollina responde ao processo em liberdade. A defesa da advogada nega a acusação e diz que uma pendência jurídica pode cancelar o júri.