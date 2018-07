Prédio que cai em Osasco será CD do Pão de Açúcar O prédio que desabou na manhã de hoje em Osasco, na Grande São Paulo, deixando vítimas com ferimentos leves, será um futuro Centro de Distribuição do Grupo Pão de Açúcar. Segundo informações da rede varejista, a responsabilidade pela obra é da construtora Lune, de São Paulo.