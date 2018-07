Prédio que desabou estava sem alvará, diz Defesa Civil O prédio de dois andares que desabou parcialmente no fim da manhã de hoje no Jardim Santa Paula, em São Caetano do Sul, no ABC paulista, estava sendo reformado sem alvará da prefeitura. Segundo a Defesa Civil do município, o imóvel passava por obras de reestruturação para a construção de uma academia. Ninguém ficou ferido no desabamento.