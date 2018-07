Prédio que desabou no centro do Rio tinha sete andares Um prédio de sete andares na Avenida Treze de Maio, no centro do Rio, desabou na noite de hoje. Segundo os bombeiros, antes do desabamento teria havido uma explosão. Imagens de televisão mostraram focos de incêndios entre os escombros. A Defesa Civil informou que há vítimas, mas não se sabe o número, e possivelmente pessoas ainda estão presas no interior do edifício.