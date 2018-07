Prédio residencial sofre arrastão no Jardim Paulista

O grupo armado roubou ao menos cinco apartamentos do Edifício Santa Margherita, na esquina das ruas Bela Cintra e Vitório Fasano. A polícia não soube informar quantos criminosos participaram da ação ou precisar o que foi levado dos moradores do local. A quadrilha fugiu com carros. O caso foi registrado no 78º Distrito Policial (Jardins).

Outros casos - Na sexta à noite, ao menos cinco suspeitos também fizeram um arrastão na Cantina Gigio, no Brás, zona leste de São Paulo. Os criminosos, com duas armas, invadiram o restaurante, levaram pertences dos clientes, funcionários e dinheiro do caixa do estabelecimento. Ninguém foi preso.

No início desta semana, um restaurante na zona sul também sofreu um arrastão. Cinco homens armados invadiram o La Tambouille, no Itaim-Bibi, roubaram o caixa do estabelecimento, o vigia e ao menos uma das clientes. Segundo testemunhas, a ação foi rápida.