Prédio vizinho a desabamento é parcialmente liberado O Edifício Capital, vizinho aos três prédios que desabaram no centro do Rio de Janeiro, foi parcialmente liberado na quinta-feira, 23, segundo informações da assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil. Por enquanto, as salas e escritórios só podem funcionar das 7h e às 17 horas. Quatro andares do prédio ainda estão interditados em função de problemas que estão sendo reparados por uma empresa contratada pelo condomínio. O prédio, que era geminado ao Edifício Liberdade, o primeiro a desabar, está em obras que estão sendo monitoradas pela Defesa Civil Municipal e devem ser concluídas em 15 dias. Segundo a assessoria do órgão, ao final de prazo, será feita uma nova vistoria para avaliar a possibilidade de liberação total das atividades no edifício.