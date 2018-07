Prédios em área contaminada terão pilares como apoio A USP Leste ainda não conta com licença ambiental de operação para sua área original - ainda faltam dois dutos para extração de gases. Segundo a direção da unidade, já foram entregues toda a documentação para a Cetesb. O novo terreno contíguo ao atual, cedido pelo governo, também precisa de tratamento ambiental para abrigar os dois prédios planejados. As áreas possuem material contaminado extraído do Rio Tietê. Além de dutos, a USP Leste fará as construções sem contato direto com o solo. Os centros de Cultura e Exposições e de Convenções serão erguidos sobre pilares.