Prédios no Rio serão demolidos por danos estruturais

A demolição foi confirmada pelo subsecretário de Defesa Civil do município, Márcio Motta, após realizar vistoria nos edifícios, na Rua Romãs. Os abalos começaram com o solapamento do solo abaixo de um dos prédios, que inclinou-se e afetou a estrutura dos demais.

"O problema aqui é o solo muito instável. Ele começou a ceder, recalcando e provocando o colapso da viga de uma das edificações", explicou o subsecretário.

Durante a madrugada, o edifício que começou a apresentar os primeiros sinais de colapso foi esvaziado, depois que moradores viram grandes rachaduras se abrirem. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 2h30 e ajudou na remoção.