Prédios que caíram na Nova Zelândia foram considerados seguros

Depois do terremoto de magnitude 7,1 que atingiu Christchurch em 4 de setembro, surgiram dúvidas sobre a estabilidade de vários edifícios, como o CTV e o Pyne Gould, mas uma autoridade disse que eles foram inspecionados e liberados na época.

"O que a mãe natureza fez conosco na última terça-feira foi nos dar um terremoto que excedeu aos padrões do projeto. E excedeu-os em 50 por cento", disse Steve McCarthy, chefe do departamento de construção civil da prefeitura. "A coisa excepcional nesse terremoto é que ele ergueu o terreno e os prédios, e aí os derrubou com o dobro da força da gravidade."

O prédio da emissora CTV, onde também funcionava uma escola de inglês, havia sido construído há 25 anos. Lá morreram cerca de metade das vítimas do terremoto de terça-feira, com magnitude 6,3. Oficialmente, há 148 mortes confirmadas, mas as autoridades preveem que a cifra chegará a 200.

O primeiro-ministro John Key disse que o custo da reconstrução dos terremotos de setembro e fevereiro somarão 20 bilhões de dólares neozelandeses (15 bilhões de dólares americanos), sendo três quartos do valor referentes ao segundo sismo, mais violento e destrutivo.