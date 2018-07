Prédios são incendiados em reintegração de posse no Rio Um carro da Polícia Militar (PM), um ônibus e os quatro prédios abandonados pela companhia telefônica Oi no Engenho Novo (zona norte carioca) foram incendiados. No local, ocorre a operação de reintegração de posse do terreno invadido há 12 dias por cerca de 5.000 pessoas.