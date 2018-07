Prefeita de Ribeirão Preto baixa tarifa

Acampados há 6 dias na frente da prefeitura em protesto por uma menor tarifa de ônibus, os manifestantes afirmam que seguirão no local por tempo indeterminado, apesar do anúncio da redução na passagem. O protesto é o quarto organizado pelo Movimento Passe Livre e está sendo divulgado pelas redes sociais e com a distribuição de panfletos.

A tarifa de ônibus da cidade pode cair mais 5 centavos se for aprovado um projeto encaminhado à Câmara.

Nesta segunda, a prefeita chegou para trabalhar e usou a entrada principal, passando rápido pelos manifestantes. Em meio a vaias e reclamações, atendeu pelo menos a uma delas ao disponibilizar uma tomada para que eles ligassem o notebook e atualizassem o diário on line do protesto.

Estudo

O preço da passagem é alvo de investigação do Ministério Público, que apura qual seria o valor mais justo e contratou uma equipe da USP (Universidade de São Paulo) para estudar a questão. Mas o grupo que ocupa em mais de 30 barracas a frente da prefeitura, promete seguir com o movimento enquanto a tarifa não chegar ao valor reivindicado.