Prefeito atropela e mata homem no interior de SP Um homem morreu após ser atropelado pelo prefeito de Santa Rita do Passa Quatro (SP), Agenor Mauro Zorzi (PMDB), no fim da noite de ontem. A vítima, Marcos Donizetti Pereira da Silva, discutia com um desconhecido quando tentava entrar na feira agropecuária e industrial da cidade.