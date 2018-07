Prefeito calcula em 9% queda da tarifa em Porto Alegre O prefeito de Porto Alegre e presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), José Fortunati (PDT), calculou nesta quarta-feira em 9% a queda do preço do transporte público na capital do Rio Grande do Sul, com a aprovação do projeto de lei que cria um regime especial para o setor no País (Projeto de Lei Complementar 310/2009) e que poderia levar a uma redução nas tarifas. Fortunati disse que, atualmente, o preço de tabela do transporte na capital gaúcha é de 3 reais, embora, por força de uma liminar dada pela Justiça, os passageiros paguem 2,85 reais.