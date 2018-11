Prefeito compara tragédia em Niterói a tsunami na Ásia O prefeito de Niterói, Jorge Roberto Silveira (PDT), disse hoje, em entrevista à rádio CBN, que tinha "vaga ideia" de que havia um lixão no bairro Viçoso Jardim, onde fica o Morro do Bumba. Silveira acabou comparando a chuva que atingiu a cidade ao tsunami na Ásia, que deixou 200 mil mortos em 2004, e ao terremoto no Chile, que matou mais de 800.