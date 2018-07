Prefeito convida 'mulheres feias' para morar na cidade

Um prefeito australiano está sendo criticado por dizer que "mulheres feias" deveriam se mudar para a cidade que administra porque podem se beneficiar com a falta de mulheres no lugar. John Moloni disse ao jornal australiano Townsville Bulletin, na semana passada, que "com cinco homens para cada mulher, eu gostaria de sugerir que mulheres menos bonitas se deslocassem para Mount Isa". Segundo o mais recente censo, realizado em 2006, havia apenas 819 mulheres com idades entre 20 e 24 anos na cidade, em uma população de 21.421 habitantes. "Com muita freqüência você vê na rua uma jovem que não é tão atraente com um grande sorriso no rosto. A satisfação pode ser pela lembrança de alguma coisa que aconteceu ou pela expectativa para a próxima noite, mas de todo há um grau de felicidade", afirmou. "Algumas mulheres, de outros lugares da Austrália, têm de vir para Mount Isa, onde a felicidade as espera. Na verdade, a beleza é apenas superficial. Não há a história do patinho feio que se transforma em um cisne?", completou. Desde então, a prefeitura foi inundada com reclamações tanto de homens como de mulheres. Jean Ferris, que trabalha na prefeitura de Mount Isa, disse que o "convite" do prefeito gerou alarme entre homens e mulheres. "É um desastre", disse Ferris ao jornal Courier Mail. "Não é a visão da prefeitura e não é a minha visão. É difícil defender alguma coisa que outra pessoa disse. Nós estamos apavorados", afirmou Mas Molony se recusou a se desculpar pelos comentários, afirmando que "estava dizendo como é a realidade" na cidade do Estado de Queensland e que é "um homem que respeita as mulheres". "Eu acredito que nós devemos cuidar das mulheres", afirmou. "Eu recebi informações de que há cinco homens para cada mulher aqui. Se isso for realmente verdade, então talvez seja uma oportunidade para mulheres solitárias", completou. Localizada a 1.829 km de Brisbane, Mount Isa tem uma das maiores minas subterrâneas do mundo. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.