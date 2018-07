Prefeito de BH confirma mortes e decreta luto de 3 dias

O prefeito chegou ao local para acompanhar os resgates das vítimas na Avenida Pedro I, no Bairro São João Batista, região de Venda Nova. Ele confirmou duas mortes no acidente e afirmou que a obra estava sendo acompanhada pela prefeitura e por engenheiros responsáveis. "Mas a obra não estava sendo feita pela Prefeitura, foi feita por uma construtora renomada, que ganhou licitação. Mas houve falha, com certeza", falou, se referindo à Construtora Cowan.

Numa primeira nota, a construtora lamentava o ocorrido e informava o envio de uma equipe técnica ao local para iniciar as investigações e definir as causas do acidente. Num novo comunicado, a empresa disse que as equipes foram direcionadas para a remoção da estrutura, "inclusive providenciando iluminação e demais suportes necessários à realização dos trabalhos, que devem se estender pelos próximos dias" e que já está sendo providenciado o escoramento do segundo viaduto.