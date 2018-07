Prefeito de Campinas anuncia redução da tarifa de ônibus

Sobre os protestos contra o aumento de tarifa, o prefeito defendeu que têm que ser respeitados, desde que sejam pacíficos. "Mas tem havido excessos. Hoje (12), vimos um policial sendo agredido por um grupo de manifestantes, isso é inaceitável, Todo protesto tem limite, ele tem que ter ordem. Aqui nos antecipamos, não aconteceu e espero que não aconteça."

Pela internet um grupo de manifestantes se organiza para um protesto no dia 20. Mais de 1 mil pessoas confirmaram presença. Sobre a decisão de algumas prefeituras, em maioria de prefeitos petistas, ter reduzido a tarifa, Donizette defendeu que a decisão não é partidária. "Não sou do PT e estou tomando essa decisão. No governo, partido a gente tem para disputar a eleição. Foi uma mensagem minha para a população que teríamos um bom grau de convivência tanto com o governo estadual como com o governo federal", disse o prefeito, ao defender que outras prefeituras podem determinar a redução com base na desoneração do PIS e do Cofins, independente de partido.

O aumento foi comunicado aos empresários do setor do transporte em uma reunião na terça-feira, 11. "Houve da parte deles reivindicações que eu decidi não atender. O fato da desoneração em si era suficiente para que fizéssemos o rebaixamento. Eles alegaram que teve recentemente o aumento do preço do diesel e também o dissídio salarial dos trabalhadores que foi de 8%. Mas estamos fazendo esse rebaixamento, sem mexer em nenhum outro ponto financeiro", explicou o prefeito.

As empresas chegaram também a pedir aumento no subsídio pago pela prefeitura, que hoje é de R$ 2,1 milhões por mês. Os empresários alegaram, segundo o prefeito, que com a redução de R$ 0,10 na tarifa eles terão um prejuízo mensal de R$ 870 mil. A Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Campinas (Transurc) informou que, com a redução da passagem, elas receberão com os 8,7 milhões de passageiros/mês R$ 30 milhões - já com os subsídios - enquanto o custo do sistema, já com a desoneração dos PIS e Cofins, será de R$ 33 milhões.

"O desequilíbrio econômico financeiro da prefeitura com as concessionárias vai aumentar. As empresas esperam que a prefeitura passa a fazer a parte dela, desonerando o ISS de 2% e retirando a taxa de gerenciamento, que também é de 2%. E que o governo do Estado desonere o ICMS do diesel", afirmou o diretor de Comunicação da Transurc, Paulo Bardall.