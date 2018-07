Prefeito de Curitiba sanciona lei antifumo O prefeito de Curitiba, Beto Richa (PSDB), sancionou na manhã de hoje a lei que proíbe o consumo de qualquer produto derivado do tabaco que produza fumaça, em recinto coletivo, privado ou público. À tarde, a Assembleia Legislativa do Paraná aprovou, em primeira discussão, a constitucionalidade de projeto de lei com teor semelhante. A lei municipal excluiu a possibilidade de instalação de locais destinados ao fumo, conhecidos como fumódromos. Na estadual, esse assunto ainda será discutido com a apresentação de emenda.