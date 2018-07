Prefeito de Ferraz afasta 5 por suposta fraude

Ainda segundo a assessoria da prefeitura, uma médica lotada no sistema foi flagrada validando a presença de outros profissionais com os dedos confeccionados em silicone, na manhã de domingo (10). O prefeito apresentou nesta segunda denúncia ao Ministério Público sobre o caso e solicitou que a Câmara de Ferraz instaure uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para investigar as supostas irregularidades.

"A comissão terá 60 dias para checar tudo, ponto a ponto. Vamos chegar aos envolvidos e eles serão punidos no rigor da lei. Por enquanto, cabem as sanções administrativas, que recai no afastamento dos suspeitos até que as investigações cheguem ao fim. Esse esquema me deixa profundamente triste, decepcionado. Mexeram, afinal, com uma das partes mais sensíveis de nossa administração, a Saúde", afirmou o prefeito na tarde desta segunda.