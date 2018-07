Prefeito de Florença vira candidato-surpresa para o governo italiano

Matteo Renzi, de 38 anos, é apontado pelas pesquisas como o político mais popular do país, mas não era nem cogitado como premiê até a noite de segunda-feira, quando seu nome foi proposto por Matteo Orfini, dirigente do seu Partido Democrático (centro-esquerda).

Uma fonte parlamentar ligada a Berlusconi disse que seu partido, o Povo da Liberdade (PDL), "não é em princípio contra a candidatura de Renzi".

Delegações do PDL e do PD vão se reunir separadamente na terça-feira com o presidente da República, Giorgio Napolitano, para debater propostas sobre a indicação de um premiê para encerrar o impasse causado pela inconclusiva eleição parlamentar de fevereiro.

Resta saber se Napolitano, de 87 anos, seguirá essas indicações, pois há ampla expectativa de que ele irá nomear o ex-premiê Giuliano Amato.

(Reportagem de Francesca Piscioneri)